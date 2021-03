Opzienbarende verdwijning opgelost: Franse lerares vermoord door ex

Openbaar aanklager Astruc sprak gisteren van een crimineel scenario met ‘een grote complexiteit’. Jérôme G. zou in november 2020 zijn Georgische contacten hebben benaderd. Bedoeling was om Blandin door een huurmoordenaar uit de weg te laten ruimen. Hij zou hiervoor 20.000 euro hebben betaald.



Drie Georgiërs, twee mannen respectievelijk geboren in 1990 en 1975, en een vrouw geboren in 1996 zijn donderdag aangeklaagd voor afpersing in vereniging. Zij zouden Jerôme G. een stiekem opgenomen audio-opname hebben voorgelegd waarin hij zei zijn vrouw te willen laten vermoorden. ,,Hij kreeg de eis hen 15.000 euro te betalen in ruil voor hun stilzwijgen”, aldus Astruc gisteren. Een van de twee Georgische mannen is eveneens aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord op Blandin.



De advocaat van Jerôme G. zegt dat zijn cliënt ‘de echtelijke breuk niet kon verkroppen’. Advocaat Jean-Guillaume Le Mintier bevestigde dat de veertiger 20.000 euro aan de Georgiërs had betaald om daarna te constateren dat hij ‘opgelicht’ was. Hij nam daarna de beslissing ‘om alleen te handelen’. De procureur gaf nog mee dat het onderzoek nog lang niet is afgerond.