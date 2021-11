Opvolging Merkel: CDU dreigt langer zonder kapitein rond te dobberen

Klimaattop Glasgow Speech Britse premier Johnson kan zo de lesboeken retorica in: 'Wij zijn in dezelfde positie als James Bond’

De Britse premier Boris Johnson hield vandaag als gastheer van de Klimaattop in Glasgow een toespraak die zo de lesboeken retorica in kan. Hij begon in zijn eerste zin over James Bond. Die moet altijd op het laatste moment een tikkende bom ontmantelen, zei Johnson. ,,Wij zijn, beste collega-leiders, in dezelfde positie als James Bond.” Het was een middag vol donderspeeches.

1 november