Opvallende oproep uit Londen: leg geen Paddington-beertjes meer tussen de bloemenzee

Tweede verdachte van fatale steekpar­tij­en Canada overleden na arrestatie

Myles Sanderson, de 30-jarige verdachte van de fatale steekpartijen in Canada, is woensdag vlak na zijn arrestatie door de politie overleden. Hij werd onwel in de politiewagen. Daarmee is er een einde gekomen aan een vier dagen durende klopjacht.

