Optimistische boodschap? Trump houdt alsnog zijn 'troonrede’

Staats­hoofd Maduro vraagt paus om te bemiddelen bij crisis

4 februari Het Venezolaanse staatshoofd Nicolás Maduro heeft paus Franciscus in een brief om hulp gevraagd om de crisis van zijn land op te lossen. ,,Ik vraag de paus zijn best te doen om ons te helpen op de weg van de dialoog”, vertelde de linkse nationalistische politicus in een interview dat maandag op de Italiaanse zender Sky TG24 werd uitgezonden. ,,Wij hopen op een positief antwoord.’'