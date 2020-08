Opsporingsbevel voor Surinaamse ex-minister Hoefdraad

Justitie kon de opsporing in gang zetten nadat het Surinaamse parlement daar eind vorige week toestemming voor had gegeven. Hoefdraad vindt het echter onterecht dat hij wordt vervolgd. Daarom heeft hij een kort geding tegen de Surinaamse staat aangespannen, zo schrijven de lokale media. De in inbeschuldigingstelling zou onwettig zijn omdat Hoefdraad niet meer gehoord is door het parlement, terwijl dat wel moet, aldus de advocaten.

Volgens de ex-minister en zijn advocaten had het parlement Hoefdraad de kans moeten geven zijn verweer te voeren. In mei van dit jaar, toen het parlement de kwestie-Hoefdraad ook al behandelde, is hij wel gehoord. Het toenmalige parlement, waar de partij van ex-president Desi Bouterse de meerderheid had, heeft zijn verweer toen aanvaard. Hierdoor kreeg justitie toen geen toestemming om tot vervolging over te gaan.