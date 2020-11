Oproep zoon Donald Trump: Het beste is een totale oorlog over deze verkiezingen

De familie Trump weigert zich neer te leggen bij de dreigende nederlaag van president Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zoon Donald Trump junior vermoedt net als zijn vader dat er sprake is van kiezersfraude en verspreidt om die reden een bizarre oproep: ,,Het beste voor de toekomst van Amerika is dat Donald Trump een totale oorlog begint.”

Trump is furieus over het verloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Tijdens een persconferentie vanuit het Witte Huis herhaalde de president zijn eerdere ongefundeerde beschuldigingen van verkiezingsfraude aan het adres van de Democraten. ,,Als je de legale stemmen telt, win ik met gemak”, zei Trump, opnieuw zonder daarvoor bewijs te leveren.

‘Republikeinen zijn zwak’

Quote Het is tijd om deze rotzooi op te ruimen en er niet langer uit te zien als een bananenre­pu­bliek Donald Trump jr. Volgens de Amerikaanse president worden de Democraten geholpen door ‘de grote media, het grote geld, en de grote techbedrijven’. De oudste zoon van Trump, Don Jr., is het daarmee eens, en voegt er aan toe dat zijn vader te weinig ondersteuning krijgt van zijn eigen partij. ,,Republikeinen zijn al decennialang zwak, waardoor links deze dingen heeft kunnen doen.” Zijn broer Eric deelt die mening: ,,Waar zijn de Republikeinen. Toon ruggengraat. Vecht tegen deze fraude. Onze kiezers zullen je nooit vergeten als je een schaap bent”, twitterde hij.



Volgens Don Jr. gaat zijn vader nog niet ver genoeg in zijn tirade. „Het beste voor de toekomst van Amerika is dat Donald Trump een totale oorlog begint over deze verkiezingen, om de fraude, het bedrog, de dode en verhuisde kiezers, te onthullen. Het duurt veel te lang”, schreef Donald Trump junior op Twitter. Hij voegde er aan toe dat het ‘tijd is om deze rotzooi op te ruimen en er niet langer uit te zien als een bananenrepubliek!’

Waarschuwing

Het is niet duidelijk wat Donald Trump junior precies bedoelt met zijn oproep. Twitter plaatste al snel een waarschuwing bij de teksten. ,,Een deel van, of alle content die wordt gedeeld in deze Tweet wordt in twijfel getrokken en is mogelijk misleidend.” Daarop reageerde Donald junior weer verontwaardigd.

,,Twitter censureert en markeert dit natuurlijk, waarom zouden we niet willen weten of deze dingen bestaan? Als ze dat niet doen, zullen we niets vinden en kunnen mensen misschien weer wat vertrouwen krijgen in het proces dat nu niet bestaat. Waarom zouden ze tegen het opsporen van mogelijke fraude zijn?”

Levensgevaarlijk

Volgens de bekende Amerikaanse columniste Elvia Diaz is de oproep van Trump junior levensgevaarlijk. ,,Zijn woordkeuze is roekeloos en onverantwoord nu de spanningen in Amerika hoog oplopen“, schrijft de journaliste in haar column. ,,Dit is niet het moment om over ‘totale oorlog’ te praten. De spanningen lopen te hoog op om ruimte te laten voor interpretaties.”

Wat vinden de Republikeinen?

Een aantal gekozen Republikeinse functionarissen neemt eveneens afstand van de beweringen van Trump dat er gefraudeerd zou zijn bij de huidige verkiezingen. ,,Dit wordt echt gestoord”, zei Adam Kinzinger, een Republikeins congreslid uit Illinois. Legitieme zorgen over fraude moeten volgens hem via het rechtssysteem worden aangepakt.

Hij keurde het verspreiden van ‘desinformatie‘ af. Senator Pat Toomey uit Pennsylvania zei dat hij geen enkel bewijs van fraude ziet. ,,De uitspraken van de president, die ons democratische proces ondermijnen, kunnen niet verdedigd worden. Amerika telt de stemmen en we moeten de resultaten accepteren zoals we altijd hebben gedaan”, zei de Republikeinse gouverneur van Maryland Larry Hogan.

Trump kreeg echter ook steun van sommige Republikeinen. De twee prominente senatoren Lindsey Graham (South Carolina) en Ted Cruz (Texas) namen het voor hem op. ,,Ik zal je vertellen dat de president boos is, ik boos ben en dat de kiezers ook boos zouden moeten zijn”, zei Cruz bij een talkshow van Fox News.

‘Wacht maar’

Zoon Eric verzekert zijn volgers dat de Amerikaanse president binnenkort met onthullingen komt. ,,Wacht maar tot je ziet wat we aan het ontdekken zijn”, twittert hij.

