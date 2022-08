Oproep aan Macron voor maatregelen tegen Total: ‘Franse multinational helpt Russische leger’

Het is niet een-op-een vast te stellen of een bepaald vliegtuig ook brandstof van Terneftegaz kreeg, maar één van de luchtmachtbases kreeg de betreffende kerosine twee dagen voor de oorlog in Oekraïne begon, terwijl er in de vijf jaar daarvoor niets was geleverd.



Na het bloedbad bij het theater van Marioepol gingen de leveranties ook gewoon door, aldus Le Monde. ‘Ze werden zelfs versneld, met meerdere kerosineleveringen per week, zonder dat Total er over nadacht zich terug te trekken uit Terneftegaz, hoewel het risico dus bestond dat de kerosine werd gebruikt door het Russische leger.’



Total, een van de grootste multinationals van Frankrijk, heeft daarmee vuile handen, stelt Le Monde. ‘Het bedrijf speelt met vuur en sluit z’n ogen voor het gebruik van de producten die het zelf maakt.’ De krant roept president Macron op om maatregelen te nemen.