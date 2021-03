Oppositiepartij MFK met negen zetels grote winnaar van verkiezingen op Curaçao

De partij werd in 2010 opgericht door Gerrit Schotte, die daarna de eerste minister-president van Curaçao werd. Hij bleef leider van de MFK totdat hij in 2018 de gevangenis in ging voor valsheid in geschrifte en ambtelijke corruptie. Daarna werd Gilmar ‘Pik’ Pisas (49) de leider van de partij. In 2017 was de voormalig politieagent korte tijd minister-president. Hij reageerde vrijdagavond blij en opgelucht op de overwinning van de partij.



Een groot verschil tussen de MFK en de huidige coalitie is dat de partij van Pisas het niet eens is met de COHO, het akkoord voor ontwikkeling en hervorming van Curaçao dat de regering Rhuggenaath met Nederland heeft getekend en dat de komende vijf jaar moet worden uitgevoerd. Pisas wil opnieuw met Nederland gaan onderhandelen over het akkoord.