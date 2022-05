Opperrechter VS: ‘Gelekt document over afschaffen abortus is authentiek, maar nog geen uitspraak’

update | met videoHet Amerikaanse Hooggerechtshof bevestigt dat het uitgelekte ontwerpadvies waaruit blijkt dat het orgaan van plan is de twee rechterlijke uitspraken die een federaal recht op abortus in de Verenigde Staten garanderen te vernietigen authentiek is. Opperrechter John Roberts benadrukt wel dat het geen definitief standpunt is.

Eerder meldde de politieke nieuwswebsite Politico dat het Hooggerechtshof van plan zou zijn de controversiële uitspraken te herroepen op basis van gelekte documenten. Roberts voelde nu de noodzaak om het bericht te nuanceren. Roberts gaf ook opdracht voor een onderzoek naar het lek, melden Amerikaanse media.

Roe en Casey

In een eerste versie van een aankomende uitspraak van het Hof, die Politico kon inzien en die het online publiceert, schrijft de conservatieve opperrechter Samuel Alito dat ‘Roe en Casey verworpen moeten worden’. Roe versus Wade was de zaak uit 1973 die Amerikanen het recht op abortus gaf. In 1992 werd dat bevestigd met een uitspraak in de zaak Planned Parenthood versus Casey.



,,Roe was van begin af aan al enorm fout. Het is tijd om naar de grondwet te luisteren en de kwestie rond abortus terug te brengen naar de vertegenwoordigers van het volk’’, schrijft Alito in de uitspraak die nog niet definitief is.

Vrijwel direct nadat het nieuws naar buiten kwam, gingen zowel anti-abortus activisten als voorstanders de straten op om te demonstreren. Ze verzamelden zich voor het gebouw van het Hooggrechtshof in Washington. De tegenstanders zongen onder meer ‘hey, hey, ho, ho, Roe versus Wade has got to go’, terwijl de voorstanders riepen dat dat abortus onderdeel is van gezondheidszorg.

Ontwerpbeslissing

Het document waar Politico de hand op heeft weten te leggen, dateert van februari. Volgens de nieuwssite gebeurde het nooit eerder in de moderne geschiedenis van het Hooggerechtshof dat een ontwerpbeslissing openbaar wordt, terwijl een zaak nog hangende is.

Opperrechter John Roberts.

Als het Hof het federale recht op abortus afschaft, mogen de individuele staten beslissen of ze abortus toestaan. Een aantal staten, waaronder de dichtstbevolkte staat Californië, heeft al wetten aangenomen die het recht op abortus beschermen. De Democratische leiders daar willen nu zelfs het recht op abortus met een wetswijziging verankeren in de grondwet van de staat. ,,We kunnen het Hooggerechtshof niet vertrouwen om het recht op abortus te beschermen, dus doen we het zelf”, laat de Democratische gouverneur Gavin Newsom via Twitter weten. In een verklaring van Newsom en twee hooggeplaatste partijgenoten staat dat ze zullen ‘vechten’ zodat vrouwen in Californië ‘beschermd blijven’.

Strengere maatregelen in conservatieve staten

In zo’n dertien conservatieve Amerikaanse staten werden de afgelopen tijd juist strengere maatregelen ingevoerd. Als Roe vs. Wade van tafel wordt geveegd dan zal abortus daar naar verwachting worden verboden.

Voor- en tegenstanders van abortus gingen vrijwel direct de straat op om te demonstreren bij het Hooggerechtshof in Washington.

Volgens Politico zijn vier andere opperrechters, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh en Amy Coney Barrett, het eens met Alito en stemmen zij met hem mee. Drie progressieve opperrechters, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor en Elena Kagan, zijn bezig een zogeheten afwijkende opinie te schrijven. Hoe de voorzitter van het negenkoppige hof, de conservatieve John Roberts, van plan is te stemmen, is niet bekend. Pas over ongeveer twee maanden wordt een definitieve versie van de uitspraak verwacht en het is mogelijk dat er nog rechters van mening veranderen, schrijft Politico.

De rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof zijn benoemd door de Senaat na nominatie door de president. Zij worden benoemd voor het leven, tenzij zij terugtreden, met pensioen gaan of worden afgezet. Van de huidige negen rechters - zeven mannen, twee vrouwen - zijn er drie voorgedragen door George W. Bush, drie door Donald Trump, twee door Barack Obama en één door Bill Clinton.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof vorig jaar april. Helemaal links de conservatieve opperrechter Samuel Alito.

