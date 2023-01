Opnieuw vrachtschip vastgelopen in Suezkanaal

In het noordelijke deel van het Suezkanaal is een groot vrachtschip vast komen te zitten. Sleepboten proberen het weer vlot te trekken, maar het is nog onduidelijk hoelang dat kan duren en wat de impact is voor het scheepsverkeer op deze belangrijke vaarroute tussen Europa en Azië.

Het gaat om de bulkcarrier Glory, die volgens mediaberichten op weg is met Oekraïens graan naar China. Het schip is aan de grond gelopen terwijl het zich bij een konvooi in zuidelijke richting voegde nabij de Egyptische stad El-Qantarah. De Glory vaart onder de vlag van de Marshalleilanden.

In maart 2021 blokkeerde het Japanse containerschip Ever Given zes dagen lang het Suezkanaal. De blokkade schopte de mondiale scheepvaart een tijdlang in de war. Het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf Smit Salvage, onderdeel van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, werd ingeschakeld om het schip weer los te krijgen.

De Ever Given liep op 23 maart van dat jaar aan de grond in het zuidelijke deel van het Suezkanaal. Dat gebeurde vlak nadat het 400 meter lange en 59 meter brede vrachtschip de belangrijke verkeersader was binnengevaren vanaf de Rode Zee en op weg was naar de Middellandse Zee. Volgens de Taiwanese containerrederij Evergreen die het vrachtschip exploiteert, raakte het gevaarte uit koers door een stroomstoring en/of slecht zicht als gevolg van een stofstorm met windstoten met een snelheid van zo’n 40 knopen. Dat komt neer op windkracht 9.

Het 193 kilometer lange Suezkanaal is een van de drukste vaarroutes ter wereld, goed voor ongeveer 12 procent van de wereldwijde handel. Er worden dagelijks ook ongeveer een miljoen vaten olie en een grote hoeveelheid vloeibaar gemaakt aardgas (lng) via het kanaal vervoerd. Als het Suezkanaal dicht is moeten schepen tussen Azië en Europa omvaren via Kaap de Goede Hoop, wat weken aan extra vaartijd kan vergen. Ook olietankers uit het Midden-Oosten maken veel gebruik van het Suezkanaal.

Volledig scherm Het containerschip Ever Given, eigendom van de Japanse rederij Shoei Kisen KK, blokkeerde in maart 2021 zes dagen lang het Suezkanaal, zoals te zien op dit satellietbeeld van Maxar Technologies. © AFP