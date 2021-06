Opnieuw 'schokkende vondst' van honderden anonieme graven in Canada

Biden ontvangt Afghaanse delegatie in het Witte Huis: ‘VS blijft vredespro­ces steunen’

20 juni De Amerikaanse president Joe Biden ontvangt volgende week zijn Afghaanse ambtsgenoot Ashraf Ghani en Abdullah Abdullah, de voorzitter van de Afghaanse raad die gaat over het verzoeningstraject tussen de strijdende partijen in het land. De ontmoeting vindt plaats in het Witte Huis.