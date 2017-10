Opnieuw onrust in Antwerpse 'vechtstraat'

Ongeveer honderd personen kwamen vanavond in de Brederodestraat samen en begonnen luidruchtig te scanderen ter hoogte van een café. Ze namen een dreigende houding aan en waren in het bezit van stokken. ,,Ze hadden duidelijk de intentie om ophef te creëren en spraken dreigende taal'', stelt de politie. Een aantal politieploegen kwamen onmiddellijk ter plaatse. De groep werd ingesloten. De straat is intussen volledig afgesloten.



,,De politie was zich gedurende het hele weekend al bewust van de spanning in de omgeving en kon dus snel ter plaatse ingrijpen'', laat de politie van Antwerpen weten. De politie was in de omgeving in burger aanwezig en riep meteen versterking op. Omdat de politie in de rug aangevallen werd, kwamen agenten zichtbaar op straat om de situatie te beveiligen. Er is gegooid met tafels en stoelen. Daarbij raakte een inspecteur gewond. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er werden drie personen bestuurlijk aangehouden.