Opnieuw minstens één belangrijke brug naar de Krim beschadigd door raketaanval

met videoEr is afgelopen nacht een raketaanval uitgevoerd op minstens één belangrijke brug die de Oekraïense regio Cherson verbindt met de Krim. Het gaat om de Chongar-brug, bekend als ‘de poort naar de Krim’. Als gevolg van een zware explosie zit een groot gat in de brug.

Vladimir Saldo, de door Rusland aangestelde gouverneur van Cherson, zei dat de brug waarschijnlijk is aangevallen met Storm Shadow-raketten. Op foto’s is te zien dat het wegdek van de brug ernstig beschadigd is. Het verkeer wordt omgeleid via een andere route. De aanval vond plaats omstreeks 5.50 uur in de ochtend. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De brug ligt meer dan 120 kilometer achter de frontlinie.

“Op bevel van London”

De Russische autoriteiten noemen de aanval “een zinloze actie die het regime in Kiev uitvoert op bevel van Londen”. De Russen benadrukken dat er nog andere landroutes zijn naar de Krim. De gouverneur van de Krim, Sergey Aksyonov, zegt dat specialisten onderzoeken of verkeer en mensen nog veilig over de brug kan.

Storm Shadow-raketten

Dat de aanval plaatsvond op meer dan 120 kilometer achter de frontlinie, wijst er volgens ‘Bild’ op dat voor de aanval wellicht raketten zijn gebruikt die door westerse landen zijn geleverd aan Oekraïne. Zo zouden de door Groot-Brittannië geleverde “Storm Shadow”-raketten een bereik hebben van 150 kilometer.

Video: De Russische autoriteiten inspecteren de beschadigde brug

Mogelijk meer beschadigd

Terwijl Aksionov melding maakte van één brug die geraakt werd, is er volgens de Russische bezetter in Cherson nog meer infrastructuur beschadigd geraakt. De Oekraïense troepen zouden bij de aanval Britse Storm Shadow-raketten gebruikt hebben. De informatie kon niet onafhankelijk geverifieerd worden.

Volledig scherm De schade aan de Chongar-brug, bekend als 'de poort naar de Krim'. © RV

‘Poort naar de Krim’

Er is slechts een beperkt aantal bruggen tussen het Oekraïense vasteland en het schiereiland de Krim. Deze Chongar-brug verbindt twee gebieden die in handen zijn van de Russische bezetter en is volgens lokale media bekend als ‘de poort naar de Krim’.

De aanval doet denken aan de explosie van oktober vorig jaar op de bekendste brug naar de Krim. Dat is de Krimbrug over de Straat van Kertsj. Die gaat naar het Russische schiereiland Taman en is 19 kilometer lang. Die aanval had een grote symbolische waarde. De brug was nog maar sinds 2018 afgewerkt en was ingehuldigd door president Poetin zelf. Die had ook de opdracht gegeven om de brug te bouwen, na de annexatie van de Krim in 2014. De bouw ervan kostte bijna 3 miljard euro. De beelden van die explosie kan je hieronder bekijken.

Video: Bewakingscamera filmt moment van explosie op Krimbrug

