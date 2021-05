Opnieuw gewonden bij rellen in Jeruzalem: internationale roep tot afzien van uitzettingen

Hulporganisatie Rode Halvemaan spreekt over honderden gewonden, waarvan er ongeveer 50 naar het ziekenhuis moesten. Andere bronnen spreken over 180 gewonden. Volgens lokale media zou er minimaal één gewonde aan Israëlische zijde zijn gevallen.



Het is al dagen onrustig in de Israëlische hoofdstad. Dat heeft onder meer te maken met de geplande uitzetting van Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. Die moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Vrijdagavond raakten meer dan tweehonderd Palestijnen en twintig Israëlische politieagenten gewond bij de rellen.



Een Palestijnse man gaat de confrontatie aan met Israëlische agenten.

Waterkanonnen

De rellen braken uit nadat duizenden Palestijnse moslims het avondgebed hadden gehouden. Zaterdag kwam het opnieuw tot ongeregeldheden, waarbij Palestijnen in het door Israël bezette Oost-Jeruzalem met waterkanonnen en rubber kogels uiteen werden gedreven. Ook toen raakten er zo’n negentig Palestijnen gewond.



Gisteren werden door de Palestijnen brandgevaarlijke ballonnen opgelaten en autobanden in brand gestoken, die volgens Israël tot dertig branden hebben geleid. In reactie werd een visgebied bij de Gazastrook door Israël afgesloten. Een economische maatregel die wel vaker wordt ingezet bij aanvallen vanaf Palestijnse zijde.



Een Palestijnse man rent tussen de traangasgranaten weg bij de al-Aqsa-moskeeman.

Afzien van uitzettingen

Israël viert vandaag ook Jeruzalemdag, een jaarlijkse feestdag waarop wordt stilgestaan bij de verovering van Oost-Jeruzalem in 1967. De autoriteiten hadden om verdere onrust te voorkomen al besloten dat Joodse groepen niet naar de omgeving van de al-Aqsa-moskee mochten komen.



De Verenigde Staten en Europese landen hebben er bij Israël op aangedrongen af te zien van de uitzettingen ten gunste van Joodse kolonisten. ,,We zijn zeer bezorgd over de verhoogde spanningen in Jeruzalem’’, zei een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington.



De Palestijnse Hamas-beweging heeft met aanvallen op Israël gedreigd als er niet van de uitzettingen wordt afgezien. Het Israëlische hooggerechtshof houdt vandaag een hoorzitting over de kwestie. De VN-commissaris voor mensenrechten heeft al gezegd dat de uitzettingen onrechtmatig zouden zijn.

Israël zetten waterkanonnen, rubber kogels en flitsgranaten in tegen de Palestijnse betogers.

Tijdens de ongeregeldheden raakten al honderden mensen gewond en werden arrestaties verricht.