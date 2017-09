Opnieuw geen Republikeinse meerderheid voor intrekken Obamacare

Eerder maakten ook haar partijgenoten John McCain en Rand Paul al duidelijk het nieuwe plan niet te zullen steunen. Doordat de Republikeinen een meerderheid van twee zetels hebben in de Senaat, konden ze zich geen derde afvaller meer veroorloven. Collins maakte haar bedenkingen eerder al duidelijk en zei maandag het wetsvoorstel definitief niet te kunnen steunen.



De maandag gepubliceerde doorrekening van het nieuwe voorstel door het Congressional Budget Office (CBO) bleek voor haar doorslaggevend, zo zei Collins tegen journalisten. Daaruit blijkt dat 'miljoenen' mensen plots zonder ziekteverzekering zouden komen te staan. 'De analyse van het CBO, hoewel onvolledig door het beperkte tijdsbestek, bevestigt dat deze wet een aanzienlijke negatieve impact zou hebben', zei ze.



Onder druk gezet

De senator vertelde verslaggevers dat de regering de afgelopen dagen alles uit de kast heeft gehaald om haar alsnog over de streep te trekken. 'De president belde me vandaag. De vicepresident belde me afgelopen weekend in Maine. Minister Price belde me. De lijst van mensen die me niet hebben gebeld over dit wetsvoorstel is waarschijnlijk korter', grapte ze.



Doordat nu al duidelijk is dat drie Republikeinen het wetsvoorstel niet zullen steunen, is het maar de vraag of de meerderheidsleider van de Senaat Mitch McConnell het tot een stemming zal laten komen. In juli werd de intrekking en vervanging van de Affordable Care Act van Obama wel in stemming gebracht in de Senaat, maar de zogenaamde 'skinny repeal' kreeg toen 51 stemmen tegen.