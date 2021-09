Opnieuw brand uitgebroken in migrantenkamp op Samos

Prikkel­draad en bewakings­ca­me­ra's: nieuw Grieks vluchtelin­gen­kamp mag niemand zomaar in of uit

18 september Op het Griekse eiland Samos is een opvangkamp voor migranten in gebruik genomen waar niemand zomaar in of uit mag. Het kamp is afgesloten met prikkeldraad en er zijn bewakingscamera’s, röntgenscanners en magnetische deuren.