Opnieuw bijna honderd gewonden bij ongeregeldheden in Jeruzalem

Uitzetting

,,We zijn zeer bezorgd over de verhoogde spanningen in Jeruzalem’’, zei een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. Ook de dreigende uitzetting van Palestijnse families in wijken in Oost-Jeruzalem ,,van wie er meerderen al generaties in hun huis wonen’’ baart zorgen. Het is van groot belang dat de spanning afneemt en stappen worden vermeden die de toestand kunnen verergeren, zoals uitzettingen, activiteiten van kolonisten en vernieling van huizen, aldus de woordvoerster.