Opnieuw bijna geen treinen op Brits spoor door stakingen, geen bussen in Londen

met video Vrouw springt net op tijd uit hangende achtbaan in Belgisch pretpark: beugel stond nog open

Een vrouw uit het Franse Tourcoing kreeg de schrik van haar leven in pretpark Walibi België toen ze erachter kwam dat de beugel van haar stoel in de hangende rollercoaster Vampire nog niet vastzat terwijl de achtbaan al vertrok. Ze kon nog net op tijd het platform op springen. Het pretpark erkent dat er iets fout is gegaan.

18 augustus