Oplichtster Elizabeth Holmes probeert met geboorte tweede kind gevangenis te ontlopen

Holmes werd eind vorig jaar tot ruim 11 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens het misleiden van investeerders over de mogelijkheden van de bloedtesttechnologie van haar bedrijf. Haar advocaten zijn in beroep gegaan tegen haar veroordeling. Holmes hoopt dat ze door de geboorte van haar tweede kind voorlopig niet de cel in hoeft en de beroepsprocedure, die jaren kan duren, in vrijheid mag afwachten. De hoorzitting daarover vindt plaats op 17 maart.

Hoewel er geen mededelingen zijn gedaan over de geboortedatum en het geslacht van het kindje, komt het nieuws van de geboorte niet als een verrassing. De 38-jarige Holmes was al zichtbaar zwanger toen ze op 18 november in de rechtszaal in San Jose, Californië, door een jury werd veroordeeld voor vier misdrijven wegens fraude en samenzwering.

Uitstel proces

De start van dat proces was uitgesteld zodat Holmes kon bevallen van haar eerste kind, een zoon. Holmes kreeg beide kinderen met haar huidige partner, William “Billy” Evans. Ze ontmoette Evans na haar breuk in 2016 met haar voormalige minnaar en zakenpartner, Ramesh “Sunny” Balwani, die in een afzonderlijk proces tot bijna 13 jaar celstraf werd veroordeeld.

Ook de 57-jarige Balwani probeert zijn celstraf uit te stellen en heeft daartoe een verzoek ingediend bij de Amerikaanse districtsrechter Edward Davila. Eerder deze maand werd daarover een hoorzitting gehouden, maar Davila heeft nog geen uitspraak gedaan.

Haar twee kinderen zijn overigens niet de enige reden waarom Holmes haar hoger beroep in vrijheid wil afwachten. Volgens haar advocaten zijn er zoveel fouten gemaakt tijdens haar proces, dat zij het waarschijnlijk achten dat haar veroordeling vernietigd zal worden. Bovendien zou ze tijdens de vierenhalf jaar dat ze sinds de aanklacht op borgtocht vrij was hebben bewezen dat ze geen vluchtrisico of gevaar voor de gemeenschap vormt.