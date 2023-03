Oplichter wordt zelf in zijn blootje gezet op Kalmthoutse Heide: wraaknemers riskeren 10 maanden celstraf

Een oplichter een koekje van eigen deeg geven. Dat was het plan van twee zestigers uit Essen die vorige zomer door een Nederlandse praatjesmaker voor 5.000 euro werden opgelicht. Zij lokten de oplichter mee naar de Kalmthoutse Heide en maakten met enkele carnavalsattributen een vernederend filmpje. De openbare aanklager vorderde tien maanden cel tegen de twee zestigers: “Het recht in eigen handen nemen kunnen wij niet toestaan.”

Twee zestigers uit Essen leerden de Nederlandse oplichter Lipton V. op café kennen en zouden ook een keer in zijn protserige villa in Essen op bezoek geweest. Lipton V., die beweerde advocaat te zijn bij een groot kantoor aan de Amsterdamse Keizersgracht, vertelde daar smakelijk over zijn contacten met het Nederlandse misdaadmilieu zoals de vermoorde gangster John Mieremet. Wilden de heren soms geld verdienen met leasingwagens? Volgens Lipton V. moest je dan een Porsche of Mercedes in Duitsland kopen, één maand leasing betalen, er de locatietrackers uithalen en vervolgens de wagen verpatsen voor 70.000 tot 100.000 euro in Oost-Europa. Niemand komt er ooit achter.

Willem T. hield de boot af maar zijn vriend Frans B. waagde een gokje. Hij gaf Lipton V. 5.000 euro en zou enkele weken later 10.000 euro terugkrijgen. Niet dus, want Lipton V. bleek een ordinaire oplichter te zijn. Hij was trouwens helemaal geen advocaat. Het duo besloot om de man een koekje van eigen deeg geven. Willem T. en Frans B. gingen eerst wat inkopen doen in een carnavalszaak, waar zij een knaloranje vest en een fopsigaar kochten.

‘Jouw filmpje op internet’

Dan lokten zij Lipton V. naar de Kalmthoutse Heide en dwongen hem zijn kleding uit te doen. Op zijn borst schreven zij in vette letters: “Ik ben een oplichter”. Getooid met het oranje vestje en de fopsigaar maakten de twee enkele filmpjes van Lipton V. “Als je niet snel 5.000 euro terugbetaalt aan Frans B., zetten wij die filmpjes op internet zodat iedereen weet dat je een oplichter bent”, luidde de waarschuwing. Desnoods zou de bevriende motorbende worden ingeschakeld om die eis wat kracht bij te zetten.

Quote De oplichter noemde zich vroeger Anthony Rockefel­ler, tot de échte Rockefel­lers zijn website opmerkten Advocaat Tim Smet

Lipton V. beloofde het geld terug te geven en mocht vertrekken. Twee dagen later deed hij aangifte van ontvoering en bedreiging bij de politie in Essen. De aanklager lichtte op het proces toe dat Lipton V. inderdaad een praatjesmaker is. Toch hadden Willem T. en Frans B. het recht niet in eigen handen mogen nemen. De aanklager vorderde voor beiden een celstraf van 10 maanden, eventueel met uitstel.

Groot politie-alarm

De verdediging merkte op dat het slachtoffer, de zogenaamde advocaat Lipton V. niet opdaagde op het proces. Nochtans was er groot alarm geslagen bij de politie Essen toen de man telefonisch aangifte deed van zijn ontvoering. “Ik ben Lipton V. advocaat van het Amsterdamse kantoor Lawyers & Prosecutors, en ben ontvoerd, waarschijnlijk door twee verdachten die in één van mijn dossiers voorkomen.”

De lokale politie riep versterking op van de federale politie. DNA-specialisten werden uitgestuurd naar de Kalmthoutse Heide. In de villa van Lipton werd een huiszoeking uitgevoerd door de speciale eenheden van DSU. Advocaat Tim Smet die Willem T. bijstond: “De politie kreeg snel door dat Lipton V. hen bij de neus had genomen. Toen speurders de gsm wilden uitlezen, weigerde Lipton V. zijn gsm te geven want meneer was zogezegd advocaat. Gelogen natuurlijk. Vroeger noemde Lipton V. zich op zijn website trouwens advocaat ‘Anthony Rockefeller’. Dat duurde zolang tot de échte Rockefellers dreigden met een rechtszaak.”

Medelijden

Ook volgens advocaat John Maes die Frans B. bijstond, was er van ontvoering geen sprake geweest. Lipton V. was niet onder dwang meegegaan naar de Kalmthoutse Heide en hij was niet bedreigd geworden. Advocaat John Maes: “Zij wilden die oplichter net zo voor de gek houden als hij hen voor de gek had gehouden met zijn praatjes over snel veel geld verdienen. Daarom hebben zij hem eens letterlijk in zijn blootje gezet.”

Waarop Frans B. eraan toevoegde: “Wij wilden hem helemaal in zijn blootje zetten en dan met zijn auto wegrijden en die voor zijn deur parkeren. Maar ik kreeg medelijden met hoe zielig hij daar stond en daarom mocht hij zijn kleren weer aantrekken.”

De Belgische rechtbank doet uitspraak op 25 april.