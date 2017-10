Ophelia: hier gekoesterd, maar elders vervloekt

Ribberink, die als hobby met allerlei meetapparatuur tornado's bejaagt in de Verenigde Staten, benadrukt dat als je in dit verband over klimaatverandering wilt praten, je moet kijken naar afwijkingen in de gemiddelden over een periode van dertig jaar. ,,Daarbij heb je actieve jaren en minder actieve jaren. Het is wel zo dat als het klimaat, en met name de opwarming, verandert er ook meer energie komt in de atmosfeer. Energie is warmte en vocht. Die zijn inderdaad toegenomen en dan kun je heel makkelijk de link maken naar meer van dit soort grote onweersachtige complexen. Maar voor de vorming van tornado's en orkanen zijn meer factoren van belang."



Wie zich ongerust maakt over zeer extreem weer moet volgende week vooral niet naar Geostorm aan kijken, de nieuwste Amerikaanse rampenfilm in het genre. Deze keer worden we met z'n allen weggevaagd door superorkanen en megatornado's.



En dat allemaal doordat het fictieve satellietsysteem 'Dutch Boy'- waarmee alle landen samen de problemen door klimaatverandering trachten te repareren - op hol slaat en het allemaal nog veel erger maakt dan het al is. Ophelia en dan keer 100.