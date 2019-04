Ophef om slush puppies voor cipiers in Nieuw-Zeeland

De National Party, de grootste oppositiepartij van het land, vindt de aankoop van de 193 machines om het ijskoude drankje te maken een onverantwoorde verspilling van belastinggeld. ,,Dit soort uitgaven laat zien dat belastingverhogingen helemaal nergens voor nodig zijn, aangezien de overheid nu al niet weet hoe ze hun geld moeten uitgeven’’, zegt partijleider Simon Bridges in een persverklaring. Verantwoordelijke minister Kelvin Davis trekt zich niets aan van de commentaren van de oppositie. ,,Het personeel moet zijn werk kunnen doen terwijl het 30 graden is met 6 kilo zware bepakking op hun lichaam’’, zegt hij in het radioprogramma The Weekend Collective.



Reden om de machines te kopen was de hete zomer van 2017. De hitte zorgde ervoor dat het personeel het werk niet goed kon uitvoeren. Dankzij de slush puppies, een zomer later, had het personeel in 2018 minder last van de hitte. Daarnaast zouden de machines ruzie tussen gevangenen voorkomen. Gevangen hebben echter geen toegang tot de machines.



De National Party wijst erop dat er ondanks de hittegolf in 2017 geen grote incidenten te melden waren in de Nieuw-Zeelandse gevangenissen toen de cipiers het nog moesten doen met flesjes water en natte doekjes. De Nieuw-Zeelandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de gevangenissen citeert onderzoek waarin staat dat het drinken van slush puppies verkoelender is dan het drinken van water. Hierdoor zou het personeel beter kunnen werken in de hitte.