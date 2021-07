Ophef in Oekraïne om verplicht op hakken marcheren vrouwelijke militairen

Oud-defensiemi­nis­ter Donald Rumsfeld (88) overleden

30 juni Donald Rumsfeld (88), de Amerikaanse oud-minister van Defensie en voormalig presidentskandidaat, is overleden. Dat heeft zijn familie in een verklaring bekendgemaakt. De lange en indrukwekkende carrière van Rumsfeld werd aan het eind overschaduwd door de mislukte oorlogen in Afghanistan en Irak. Die blijven een smet op zijn blazoen.