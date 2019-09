Ophef in Duitsland: vijf kabinetsleden in vier vliegtuigen naar oostkust VS

Ecologisch onzinnig en verspilling van belastinggeld. Duitse politici en media hebben geen goed woord over voor het reisgedrag van bondskanselier Merkel en een paar van haar ministers. Enkele dagen na de goedkeuring van het Klimaatpakket vliegen ze doodleuk in drie toestellen van de luchtmacht naar de Amerikaanse oostkust. Alleen de minister van Milieu, die al in New York is, nam een lijnvlucht.

Reden voor vliegschaamte, vraagt de Rheinische Post (RP) zich hardop af. De krant meldt dat vijf Duitse kabinetsleden komende week aan de oostkust van de Verenigde Staten verblijven maar niet samen vliegen. Bondskanselier Angela Merkel vertrok vandaag met de minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling Gerd Müller in een luchtmacht toestel naar New York voor de VN-Klimaattop die morgen begint. Daarna neemt ze deel aan de Algemene Vergadering van de VN.

Een ander, kleiner toestel van de Duitse luchtmacht vertrok vanmiddag met Defensie-minister Annegret Kramp-Karrenbauer en haar delegatie naar Washington. De op 17 juli aangetreden bewindsvrouw ontmoet er voor het eerst haar Amerikaanse collega Mark Esper. Dinsdag brengt weer een ander luchtmacht toestel de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) naar New York. Hij neemt tot vrijdag deel aan de Algemene Vergadering van de VN en vervangt Merkel die eerder terugvliegt.

Milieu-minister Svenja Schulze vloog al voor haar kabinetscollega's met een lijnvlucht naar New York, volgens haar ministerie vanwege afspraken de afgelopen dagen. ,,We hebben veel afspraken en reizen op verschillende tijdstippen”, reageerde de SPD-politica vanuit New York tegenover de Rheinische Post. ,,Ik wil niet betrokken worden bij reisplanning. We proberen zoveel mogelijk samen te reizen maar het is belangrijk dat Duitsland hier aanwezig is, dat we kunnen meepraten en deelnemen aan discussies. Je kunt nu eenmaal niet alles virtueel doen.’’

Niet meevliegen

Wat de vlucht van de minister van Defensie en haar delegatie betreft: ze zouden oorspronkelijk meevliegen met de bondskanselier en minister van Economische Samenwerking en Ontwikkeling maar die moeten eerst worden afgezet in New York. Dat is geen optie voor ‘AKK’ zoals Annegret Kramp-Karrenbauer in de volksmond wordt genoemd, want morgenavond vliegt ze vanuit Washington alweer terug naar Duitsland. De retourtickets voor de lijnvlucht waren al besteld, schrijft de RP.

Maar volgens Bild am Sonntag liet de kanselarij van Frau Merkel het ministerie van Defensie weten dat het meevliegen van de minister en haar delegatie niet gewenst was. ,,Tijdens de voorbereiding van deze reis hebben we er alles aan gedaan om de vliegtuigen zo optimaal mogelijk te gebruiken.

Een woordvoerster van de Duitse regering reageerde vandaag met: “Verschillende delegatiereizen worden onafhankelijk gepland.”

Volgens het Duitse persbureau DPA had Merkels kanselarij het ministerie van defensie geïnstrueerd om de toch al kleine delegatie van minister Kramp-Karrenbauer ‘aanzienlijk’ in te krimpen. Desondanks werd de vlucht en het bezoek opnieuw gepland.

Groenen

Woordvoerder Tobias Lindner van de Duitse Groenen verklaarde tegenover het invloedrijke weekblad Der Spiegel de aparte vluchten ‘dat de afzonderlijke vluchten niet alleen ecologisch onzinnig zijn maar ook een verspilling van belastinggeld.’