Opgepakte Nederlandse ontkent organiseren illegale raveparty Spanje: ‘Politie zocht zondebokken’

Nederland­se (29) vast voor organise­ren illegale ra­ve-marathon bij Barcelona

3 januari Een 29-jarige vrouw uit Nederland is gisteren in de buurt van Barcelona gearresteerd nadat de politie een einde had gemaakt aan een illegale raveparty. De vrouw zou een van de organisatoren zijn geweest van het feest, dat zo'n veertig uur duurde. Ze wordt beschuldigd van ernstige ongehoorzaamheid (het negeren van de coronaregels) en mogelijk ook van een misdrijf tegen de volksgezondheid, melden Spaanse media.