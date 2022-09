Operatie Eenhoorn: dit gebeurt er nu Elizabeth is overleden

‘Drie bewoners Belgisch bejaarden­te­huis vermoord met overdosis insuline’

In een bejaardentehuis in het West-Vlaamse Oostrozebeke zijn drie moorden en zes pogingen daartoe gepleegd. Dat melden Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws op basis van eigen onderzoek. Bewoners werden vergiftigd met insuline. De moorden zijn gestopt, maar de dader is nog niet gevonden. De zaak is tot nu toe uit de publiciteit gehouden.

7 september