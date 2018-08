Het Openbaar Ministerie eist daarom 1,8 miljoen Antilliaanse guldens van de man, omgerekend ongeveer een miljoen euro. Volgens het OM zou Schotte onder meer illegaal 800.000 dollar hebben ontvangen via bankrekeningen in Zwitserland en de Marshall eilanden.

Schotte trad in oktober 2010 aan als eerste premier van Curaçao. Hij onderhield nauwe banden met de uit Sicilië afkomstige en aan de gokmaffia gelieerde casinobaas Francesco Corallo. In ruil voor steekpenningen zou Corallo van Schotte zeggenschap hebben gekregen over de samenstelling van de ministersploeg en mocht hij zijn eigen mensen op belangrijke posities plaatsen.