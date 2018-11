Opa: kleinzoon (11) schiet eerst oma dood en dan zichzelf omdat hij zijn kamer moet opruimen

Tien vermisten na instorten gebouwen in centrum van Marseille

0:36 In het centrum van de Franse stad Marseille worden nog tien mensen vermist nadat maandagochtend twee gebouwen instortten. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner, die maandagavond ter plaatse kwam, zouden er zich acht mensen in de gebouwen bevonden hebben. Mogelijk raakten ook twee voorbijgangers bedolven onder het puin. Castaner zei ‘weinig optimistisch te zijn’ over de situatie.