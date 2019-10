Op reportage in Noord-Syrië: 'Hoe zijn we in deze nachtmerrie beland?'

De Tigris is na de zoveelste warme Midden-Oostenzomer in oktober niet meer zo breed. Dus binnen een minuut of twee rijd je in het busje Noord-Syrië binnen. Daarna heb je een paar uur nodig om allerlei papieren, toestemmingen en briefjes in te vullen. Noord-Syrië mag dan in brand staan vanwege de Turkse invasie, het betekent niet dat de bureaucratie aan de grens nu is verdwenen.