Op reis in Europa: per land wat wel en niet kan deze zomer

PROFIEL Een vriendelij­ke reus die op het verkeerde pad belandde: dit was George Floyd

15:50 Er wordt steeds meer bekend over George Floyd (46), de Afro-Amerikaanse man die vorige week maandag om het leven kwam door politiegeweld in de Amerikaanse stad Minneapolis. Zijn leven kende pieken en dalen. Hoewel hij bekend stond als een veelbelovende sportman, belandde hij op het verkeerde pad en ging hij uiteindelijk de cel in voor een gewapende overval. De laatste jaren deed de ‘vriendelijke reus’ er alles aan om zijn leven weer op de rails te krijgen. Wie was George Floyd?