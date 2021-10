Oostenrijkse regeringsleider Kurz treedt af na beschuldigingen van corruptie

Omkopen van kranten met belastinggeld

Kurz zou als minister van Buitenlandse Zaken in 2016 betrokken zijn geweest bij het omkopen van kranten met belastinggeld. Het doel was positieve berichtgeving over de ÖVP en ‘verfraaide opiniepeilingen’. Kurz zou vanaf 2016 bij het misbruik van belastinggeld betrokken zijn geweest, toen nog als minister van Buitenlandse Zaken. In 2017 werd hij met zijn 31 jaar de jongste regeringsleider ter wereld. Sinds begin 2020 regeert hij met De Groenen.