Oostenrijkse justitie vindt 20 jaar cel te weinig voor criminele en gevaarlijke Nederlander

Michael L. uit Utrecht werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar met tbs en dwangverpleging omdat hij in juli vorig jaar van dichtbij maar liefst acht keer op een 40-jarige Oostenrijker schoot in Zell am See. Daarna hees hij het zwaargewonde slachtoffer in de kofferbak van diens auto, reed hij naar een bosgebied en duwde hij het lichaam van een steile helling. ,,Het was toeval en geluk dat het slachtoffer overleefde”, zei de vrouwelijke rechtbankvoorzitter.