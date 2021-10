Oostenrijk zet ongevaccineerden onder druk: lockdown bij bepaalde bezetting ic-bedden

Dat heeft de Oostenrijkse regering vrijdagavond bekendgemaakt. Ze besloot de coronamaatregelen voor ongevaccineerden aan te scherpen. Als er meer dan zeshonderd ic-bedden zijn bezet door coronapatiënten, komen er uitgaansbeperkingen. Oostenrijkers die niet volledig zijn ingeënt, mogen hun woningen dan alleen nog in uitzonderingsgevallen verlaten. Deze lockdown geldt niet voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden, zoals kinderen onder de twaalf jaar.

,,We staan ​​op het punt in een coronapandemie van niet-gevaccineerden terecht te komen en dat moet worden voorkomen”, zei de nieuwe bondskanselier, Alexander Schallenberg, na een ontmoeting met de minister-presidenten van de negen deelstaten. Hij sloot een nieuwe lockdown uit voor degenen die zijn ingeënt of hersteld van corona, meldt het Oostenrijkse persbureau APA.

2G-regel

De nieuwe regelgeving voorziet ook in beperkingen voor ongevaccineerden zodra meer dan vijfhonderd coronapatiënten worden behandeld op de ic-afdelingen. Dan treedt op veel gebieden in het openbare leven een zogenoemde 2G-regel van kracht, wat verwijst naar de Duitse woorden geïmpft (ingeënt) en genesen (genezen). Dit betekent dat ongevaccineerden geen toegang hebben. Schallenberg hoopt dat de plannen een signaal afgeven aan mensen die sceptisch tegenover vaccinatie staan. Er zijn volgens hem nog te veel ‘aarzelaars en uitstellers’.

De situatie op de ic-afdelingen in Oostenrijk is nog steeds grotendeels stabiel, ondanks dat het aantal nieuwe besmettingen onlangs aanzienlijk steeg. Momenteel worden zo’n 220 ic-bedden bezet door Covid-patiënten. Mocht dit aantal oplopen tot zeshonderd, dan is de vijfde en laatste fase van het stappenplan met massale uitgaansbeperkingen voor niet-gevaccineerde mensen bereikt. ,,We zitten momenteel op niveau één en kijken nu heel ver in de toekomst”, aldus minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein.

Het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in een week tijd (de zogenoemde zeven dagen incidentie) bedraagt in Oostenrijk bijna 230. Van de bevolking is 62 procent volledig gevaccineerd. De regering besloot onlangs dat vanaf 1 november veel werknemers op de werkvloer zullen moeten aantonen dat ze zijn ingeënt, regelmatig getest of hersteld van Covid-19. In het nieuwe stappenplan staat ook dat vanaf een bezetting van vierhonderd ic-bedden alleen nog PCR-testen als bewijs gelden en sneltesten niet meer.

