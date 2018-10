‘Ook verdacht pakket naar restaurant Robert de Niro gestuurd’

Nog meer pakketjes

Het kantoor van nieuwszender CNN in New York werd ontruimd nadat daar een pakket werd onderschept dat was gericht aan de voormalige baas van de CIA, die regelmatig als commentator op de zender te zien is. In de brievenbus van filantroop en miljardair George Soros werd ook een verdacht pakket aangetroffen.

Niemand gewond geraakt

CNN-baas Jeff Zucker haalde na de vondst van het pakket uit naar president Donald Trump, die volgens Zucker moet stoppen met zijn aanvallen op de media. De president en zijn perschef Sarah Sanders lijken niet te begrijpen dat hun woorden er daadwerkelijk toe doen, aldus Zucker.



Trump riep naar aanleiding van de bompakketten op tot eenheid, maar staat bekend om zijn aanvallen op zowel nieuwsmedia als Democratische politici. ,,In de Verenigde Staten is geen plaats voor dreigingen van politiek geweld. We zullen geen middelen sparen om uit te zoeken wie deze bompakketten heeft verstuurd”, sprak de president. ,,Wij kunnen deze laffe daden niet tolereren en ik veroordeel iedereen die kiest voor geweld. De veiligheid van het Amerikaanse volk heeft mijn hoogste en absolute prioriteit. In deze tijden moeten we ons verenigen, moeten we samenkomen en een zeer duidelijke, sterke, onmiskenbare boodschap afgeven dat er in de VS geen plaats is voor daden of bedreigingen van politiek geweld van welke aard dan ook.”