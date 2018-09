Ook Trumps adviseur Kellyanne Conway bekent #MeToo-moment

Ook Kellyanne Conway, adviseur van president Trump, heeft gezegd dat ze slachtoffer is van seksueel geweld. Ze deed de uitspraak in het CNN-programma ‘State of the Union’ waar ze aanwezig was om te discussiëren over de aantijgingen tegen kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh.

Kavanaugh wordt door drie vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. De FBI onderzoekt die zaak deze week.

,,Ik voel erg mee met de slachtoffers van seksueel wangedrag en verkrachting. Ik ben zelf ook het slachtoffer van seksueel geweld. Maar ik vind niet dat rechter Kavanaugh of Jake Tapper of Jeff Flake of wie dan ook daarvoor verantwoordelijk moeten worden gehouden'', zei Conway.

CNN-host Tapper reageerde medelevend op de bekentenis van Conway. ,,Dit is de eerste keer ooit dat ik je over zoiets persoonlijks hoor praten en het spijt me heel erg om dit te horen”, zei hij. Toch stelde hij meteen een kritische vraag: hij haalde aan dat Conway wel werkt voor Trump, een man die door verschillende vrouwen beschuldigd is van seksueel misbruik.

,,Laten we dat niet hierbij betrekken”, antwoordde Conway. ,,En laten we dat zeker niet betrekken bij wat er met mij gebeurd is. Laten we niet altijd Trump opvoeren bij alles wat er in dit universum gebeurt. Ik werk voor Trump omdat hij goed is voor de vrouwen die voor hem werken en hij is ook erg goed voor de vrouwen in dit land.”

'Politiek gemotiveerde beschuldigingen'

Verder liet Conway weten 'klaar te zijn' met de volgens haar politiek gemotiveerde beschuldigingen. ,,De hoorzitting met Kavanaugh en Ford moet niet gezien worden als een ontmoeting van de #MeToo-beweging”, aldus Conway.

Het is niet de eerste keer dat Conway aanhaalt dat ze seksueel is lastiggevallen. In oktober 2016, nadat de tape uitlekte waarop Trump te horen is terwijl hij opschept over het ‘grijpen van vrouwen by the pussy’, vertelde Conway aan MSNBC over 'sommige Congresleden die, toen ik jonger en knapper was, ongevraagd tegen meisjes aan gingen staan, ongevraagd hun tongen in de kelen van vrouwen staken die dat niet wilden'.

In december 2017 zei Conway iets van dezelfde strekking op een evenement van Politico. ,,Ja, natuurlijk had ik een #MeToo-moment, maar niemand gaf daar iets om.”