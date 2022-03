Ook Spanje en Italië leggen beslag op miljoenenjachten van Russische oligarchen

De Italiaanse politie nam ’s werelds grootste zeiljacht in beslag in de haven van de noordelijke stad Trieste. Het gaat om Sailing Yacht A., een 143 meter lang jacht met een prijskaartje van 530 miljoen euro. Eigenaar Andrey Igorevich Melnichenko zou op de lijst staan tegen wie EU-sancties gelden. Hij wordt ervan verdacht Russische politieke banden te hebben. In Italië werd ook al beslag gelegd op verschillende villa’s die in handen waren van oligarchen.