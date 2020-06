Ook in Frankrijk massaal protest tegen politiegeweld en racisme

De betoging was georganiseerd door nabestaanden van de 24-jarige Adama Traoré. Hij werd in 2016 ten noorden van Parijs aangehouden door agenten en overleed enkele uren later. Sindsdien liggen justitie en de familie van de man met elkaar over hoop over de doodsoorzaak. Zijn zus, Assa, is ervan overtuigd dat Adama overleed door hardhandig politieoptreden. Zij vergelijkt de dood van haar broer met die van George Floyd in de Verenigde Staten. ,,Er is niet één serieus onderzoek gedaan. Justitie is bang voor de waarheid.’’



De Franse autoriteiten zeggen dat onderzoeken hebben aangetoond dat Adama niet overleed door geweld van agenten maar dat hij gezondheidsklachten had die hem fataal zijn geworden.