Ook Fox News, NBC en Facebook weren controversiële verkiezingsspot van Trump

De gewraakte verkiezingsspot werd zondagavond uitgezonden tijdens sportprogramma Sunday Night Football , met zo’n 10 miljoen kijkers een van de best bekeken televisieprogramma’s in Amerika. Veel sportliefhebbers waren geschokt door de racistische toon van de boodschap. Er kwamen felle online protesten van Hollywood-beroemdheden en gewone Amerikanen. Zowel Fox als NBC gingen vervolgens overstag.

Moordenaar

In de politieke commercial wordt ook verteld dat de Democraten de moordenaar Luis Bracamontes, een illegale immigrant, destijds toegang tot de VS hebben verschaft. Inmiddels blijkt dat Bracamontes niet onder democratisch bestuur, maar ten tijde van de regering van George W. Bush de VS opnieuw binnenkwam. Hij was door president Bill Clinton (van de Democratische Partij) juist de VS uitgezet eind jaren 90.

Een verslaggever die in Honduras met een karavaan migranten meereisde, wist te melden dat deze niet bestaat uit gevaarlijke criminelen, maar vooral uit mannen, vrouwen en kinderen die geweld, armoede en politieke onderdrukking ontvluchten.