Ook Britse politie doet onderzoek na onrust over feesten met overheidspersoneel

Er wordt gekeken of de coronaregels zijn overtreden, zei politiechef Cressida Dick volgens Britse media. De onrust over vermeende feesten wordt partygate genoemd en heeft de positie van premier Boris Johnson aan het wankelen gebracht.



De politie had zich eerder nog afwachtend opgesteld en dat leidde tot kritiek. Dick zei vandaag dat er doorgaans geen onderzoek meer komt als overtredingen van coronaregels pas na lange tijd worden gemeld. ,,Dat hebben we publiekelijk ook vaak gezegd.”

Beperkte middelen

De politiechef verdedigde zich door uit te leggen dat de politie beperkte middelen heeft. Geweldsmisdrijven en terrorisme moeten volgens Dick ook worden aangepakt. Toch komt er alsnog een onderzoek naar “een aantal gebeurtenissen” van de afgelopen twee jaar in Downing Street en Whitehall, straten die deel uitmaken van het regeringscentrum van het land.

Er liep al een ander onderzoek naar de vermeende feesten en sociale bijeenkomsten waarop regels overtreden zouden zijn. Dat wordt in opdracht van de regering uitgevoerd door topambtenaar Sue Gray, die naar verwachting deze week met aanbevelingen komt. Haar onderzoek gaat volgens de regering gewoon door.

Verjaardag

Binnen de Conservatieve Partij van Johnson wordt gevreesd dat de verontwaardiging over ‘partygate’ de premier de kop kan kosten. Er komen steeds weer nieuwe berichten over feesten naar buiten. Zo berichtte nieuwszender ITV gisteren over een festiviteiten rond een verjaardag van Johnson, die tijdens een lockdown in 2020 taart zou hebben gekregen en is toegezongen.

De vrouw van de premier, Carrie Johnson, zou naar verluidt hebben geholpen bij het organiseren van het verrassingsfeest voor Johnson, dat naar verluidt is bijgewoond door 30 mensen, onder wie interieurontwerper Lulu Lytle. Het evenement vond naar verluidt plaats in de Cabinet Room op Downing Street 10, nadat de premier was teruggekeerd van een officieel bezoek aan een school in Hertfordshire.

Verontwaardiging

Downing Street laat in een reactie op het verrassingsfeest weten dat de premier slechts minder dan 10 minuten aanwezig was. Toch reageerden politici en nabestaanden van overleden coronapatiënten verontwaardigd op de onthulling.

De oppositie roept al langer dat Johnson moet opstappen, maar heeft geen meerderheid in het Lagerhuis. Dat wordt gedomineerd door de Conservatieve Partij van Johnson. Het echte gevaar voor de premier komt daarom vooral van boze partijgenoten. Die kunnen proberen hem af te zetten als partijleider. Dan moet hij ook weg als premier.

De politie in Londen heeft inmiddels een schriftelijk verzoek om informatie neergelegd bij het zogeheten Cabinet Office van de regering. Dat gaat over het onderzoek van Gray. Het korps wil alle relevante informatie krijgen over bijeenkomsten in Downing Street, waar zich de ambtswoning van Johnson bevindt.

