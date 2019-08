‘Ook bij ons leeft gedachtegoed schutter El Paso’

Na de aanslag in El Paso moeten we ons ook in Nederland druk maken, zegt terrorismedeskundige Jelle van Buuren. Hij nam het manifest van schutter Patrick Crusius onder de loep en ziet: dit gedachtegoed leeft ook in ons land.

Twintig minuten voordat Patrick Crusius (21) aan zijn moordpartij begon, verscheen er een manifest op de site 8chan. Alleen al de plek waarop het is geplaatst, laat volgens terrorismedeskundige Jelle van Buuren zien in welke traditie het moet worden geplaatst. De aanslagpleger die toesloeg in een moskee in Christchurch, Nieuw-Zeeland, gebruikte hetzelfde medium om zijn boodschap te verspreiden. ,,Zo zijn er heel veel overeenkomsten met Christchurch.”



Het manifest draait om haat tegen buitenlanders, een ‘invasie’ die een halt toegeroepen moet worden. Crusius laat zich laatdunkend uit tegenover ‘Hispanics’ en hekelt hun groeiende invloed in Texas. ,,Ik zag wel twee nieuwe dingen: Crusius spreekt ook over banenverlies door automatisering, dat wordt gezien als een extra reden immigranten het land uit te sturen, en hij spreekt over het milieu. Dat zie je niet vaak.”

Alt Right

Verder passen de opvattingen van de schutter perfect binnen de populaire en groeiende Alt Right-beweging. Die vindt dan wel zijn oorsprong in de Verenigde Staten, maar inmiddels zijn er aanhangers over de hele wereld. Zij hoeven geen lid van een club te zijn, maar vinden op internet het gedachtegoed, waarbij geweld niet wordt geschuwd maar juist als daad van zelfverdediging wordt gezien.



,,Bij de aanslagen in Christchurch hebben we gezien dat het ook leeft in Nieuw-Zeeland. Dat geldt ook voor Europa, dit is echt een internationale beweging. Die moeten we serieus nemen, vooral omdat de boodschap alarmistisch is: het is nu of nooit, het einde der tijden is nabij. Dat maakt de druk tot handelen groot: niets doen is geen optie. In de wetenschap hebben we het idee van een ‘lone wolf’, die alleen handelt en toeslaat, allang losgelaten. Het plaatsen van een manifest, de manier waarop dat gedaan wordt, ze vormen een soort handleiding die zorgt dat ook aanslagen van eenlingen in een traditie worden geplaatst.”

Quote We hebben het idee van een ‘lone wolf’, die alleen handelt en toeslaat, allang losgelaten Jelle van Buuren, terrorismedeskundige Universiteit Leiden