Ooit einde aan piep in oor? Antwerpse wetenschappers trekken conclusies uit tinnitus-onderzoek

Een continue pieptoon, een rinkelende bel of een zeurende drilboor: tinnitus kan ontzettend vervelend zijn. Onderzoekers zijn voortdurend op zoek naar nieuwe therapieën, zoals het stimuleren van de hersenen met elektrische stroom. Een onderzoek van de Universiteit Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen trekt nieuwe conclusies.

Naar schatting hebben tussen de 1 en 2 miljoen Nederlanders een vorm van (tijdelijke) tinnitus, beter bekend als oorsuizen. De impact van die tinnitus kan sterk variëren. Bij sommigen kan het leiden tot slaapproblemen, concentratiemoeilijkheden of zelfs angstklachten en depressie. Hoewel er verschillende therapieën bestaan die de impact ervan kunnen verminderen, is tinnitus momenteel niet te genezen.

Elektrische stroom als nieuwe behandeling

Al jarenlang gaan onderzoekers daarom op zoek naar vernieuwende behandelingen. Ze kijken daarvoor steeds vaker naar de hersenen, omdat tinnitus gepaard gaat met verstoorde activiteit in het brein. Kleine elektroden kunnen bijvoorbeeld elektrische stroom toedienen aan de hersenen, om zo de hersenactiviteit te veranderen. Deze techniek is pijnloos en wordt al met succes gebruikt voor andere klachten zoals chronische pijn. Onderzoekers verbonden aan de Universiteit Antwerpen en het UZA voerden daarom een grootschalige studie uit naar de effecten van deze techniek op tinnitus.

De behandeling werd vergeleken met een placebogroep. ,,Over het algemeen vonden we geen aanwijzingen dat de hersenstimulatie een beter effect had dan de placebovariant”, zegt onderzoekster Emilie Cardon. ,,We merkten wel enorme onderlinge verschillen op. Sommigen ervaarden een grote verbetering van de tinnitusklachten na de behandeling, terwijl anderen er helemaal geen effect van ondervonden.”

Inzetten op gepersonaliseerde geneeskunde

Het stimuleren van de hersenen met elektrische stroom is met andere woorden geen universele oplossing voor iedere persoon met tinnitus. Volgens de onderzoekers maken deze resultaten, die werden gepubliceerd in het vaktijdschrift Brain, duidelijk dat individualisering broodnodig is.

,,Het is onrealistisch om te denken dat er één standaardbehandeling zal komen die iedereen van tinnitus kan genezen. Daarvoor zijn de onderlinge verschillen te groot. We moeten nu veel meer inzetten op gepersonaliseerde geneeskunde, en preciezer onderzoeken wie gebaat is bij welke behandeling. Op die manier willen we in de toekomst iedereen met tinnitusklachten zo goed mogelijk ondersteunen”, aldus Cardon.

Epidemie

Ook topcomponist Stephen Emmer, die in een interview in het AD onthulde dat hij al jaren aan zware tinnitus lijdt, vindt dat er meer prioriteit moet worden gegeven aan het vinden van een medische oplossing voor mensen die gehoorschade oplopen. Emmer noemt tinnitus ‘een van de volgende epidemieën die wereldwijd zal toeslaan’.

In een petitie, die Emmer namens de nieuwe organisatie Artists against Tinnitus heeft gestart, worden de overheid, medische sector en farmaceutische industrie dringend verzocht om binnen afzienbare tijd tot een concrete medische oplossing te komen. Ook wordt opgeroepen tot het bevorderen van onder meer aandacht en voorlichting voor gehoorproblematiek onder zowel artiesten als luisteraars en fans.

De componist uitte zich in een begeleidend bericht verder kritisch over aanbevelingen van de Gezondheidsraad. Woensdag verscheen een rapport over gehoorschade en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse bevolking. Emmer vindt onder meer de volumeverlaging van 3 decibel, waar het rapport voor pleit, ‘niet zaligmakend’. Ook had hij kritiek op de keuze voor een zelfregulerende werking in de sector.

