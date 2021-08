Oog van orkaan Ida heeft zuidkust van VS bereikt

Het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum (NHC) meldde afgelopen nacht (lokale tijd) dat de orkaan windsnelheden tot 215 kilometer per uur had bereikt. Voor de kust van Louisiana zijn inmiddels windsnelheden gemeten tot 250 kilometer per uur. Bij het aan land komen was de storm bijna een orkaan van de vijfde en hoogste categorie.

De windsnelheden van bijna 250 kilometer per uur zijn slechts één van de zorgen. Met name de overvloedige regenval en stormvloed kunnen grote gebieden onder water zetten. ,,De wind stuwt het water in de laagste gebieden op tot wel vijf meter boven het normale niveau. Daar komen nog golven bovenop. Daarnaast valt in grote delen van het zuiden van Louisiana drie- tot vijfhonderd millimeter regen. Ter vergelijking, dat is de helft van wat normaal in een heel jaar in ons land valt", legt meteoroloog Yannick Damen van Weeronline uit.

Op de vlucht

In het kustgebied zijn tienduizenden mensen op de vlucht geslagen. Op beelden van lokale media is te zien dat gisteren op de wegen naar het binnenland lange files stonden. Gouverneur John Bel Edwards waarschuwde dat de orkaan mogelijk de zwaarste is die de staat treft sinds 1850.

Naar verwachting wordt de staat Louisiana zwaar getroffen. De stad New Orleans had zestien jaar geleden ook al zwaar te lijden onder orkaan Katrina. Opnieuw wordt daar nu gevreesd voor catastrofale verwoestingen.

Volledig scherm De snelwegen richting in het binnenland stromen vol met mensen die de kust verlaten. © AP

Spookstad

De nationale weerdienst roept mensen in gebieden waarvoor een evacuatiebevel is uitgevaardigd op om daadwerkelijk weg te gaan. Dat advies geldt ook voor mensen die niet verplicht hun huis moeten verlaten, maar wel in de regio wonen. ,,Er zal verwoesting plaatsvinden”, aldus de dienst op Twitter. De kracht van de storm nam sneller toe dan aanvankelijk was voorspeld.

Inmiddels hebben veel mensen gehoor gegeven aan de oproep om te vertrekken. ,,Ik vertrok gisteravond uit Fourchon om 20.00 uur en het is een spookstad”, zegt Andre LeBlanc, een kapitein van een sportvisboot. Vanuit de kustplaats is hij nu vertrokken naar zijn woning in Lafayette, in het binnenland van Louisiana. ,,We waren een van de laatsten die daar weggingen.”

Volledig scherm Inwoners van New Orleans halen zandzakken op bij een speciaal distributiepunt van de gemeente. © AP

Stroomstoring

Orkaan Ida kan tot stroomonderbrekingen leiden, die voor ziekenhuizen een groot gevaar vormen. De staat heeft 10.000 monteurs ingeschakeld om stroomstoringen te herstellen, terwijl nog eens 20.000 extra monteurs uit andere delen van de Verenigde Staten kunnen worden opgeroepen. ,,We zullen de stroom zo snel mogelijk moeten herstellen. Dat is een van mijn grootste zorgen”, aldus de gouverneur.

Edwards trommelde ook al de Nationale Garde op. Vanaf vandaag zullen daardoor zo'n vijfduizend soldaten ingezet worden. President Joe Biden heeft toegezegd de staten zo snel mogelijk te hulp te schieten als de storm voorbij is.

Volledig scherm De stormvloedkering bij het plaatsje Metairie, in het zuidoosten van Louisiana, wordt gesloten. © AP

Schade

Lokale experts denken dat de orkaan meer dan 20 miljard euro schade kan veroorzaken als hij de voorspelde route volgt. Orkaan Katrina, een categorie 3 orkaan, zorgde zestien jaar geleden voor 120 miljard dollar (circa 100 miljard euro) aan schade. Nederlandse ingenieurs hielpen bij het ontwikkelen van nieuwe beschermingswerken rond de Amerikaanse stad.

Niet alleen de staat Louisiana maakt zich klaar voor het noodweer. Woensdag bereikt het noodweer de staat Tennessee, die een week geleden al werd getroffen door zware regenval. Twintig mensen kwamen om het leven door de overstromingen die hierdoor werden veroorzaakt. Nu kan de staat weer te maken gaan krijgen met forse regen als gevolg van Ida.

Ondertussen heeft de orkaan 91 procent van de olieproductie en 85 procent van de gasproductie in de Golf van Mexico platgelegd, melden de Amerikaanse autoriteiten.

Volledig scherm Een satellietbeeld van orkaan Ida. © AP

Rondhangen

Ziekenhuizen aan de kust van Louisiana sturen patiënten naar huis en maken zich klaar om in lockdown te gaan, maar worden ondanks de naderende orkaan Ida niet geëvacueerd. In de zuidelijke Amerikaanse staat en de aangrenzende staten is daarvoor wegens het hoge aantal coronapatiënten geen capaciteit meer.

Louisiana en de aangrenzende deelstaten worden momenteel getroffen door een nieuwe besmettingsgolf van de coronapandemie. Alleen al in Louisiana, dat 4,6 miljoen inwoners telt, liggen momenteel 2.450 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis.

Volledig scherm Archiefbeeld. Orkaan Katrina zorgde voor talloze overstromingen in New Orleans en de wijde omtrek. © AP Ondanks de massale uittocht zijn er ook veel Amerikanen in het gebied gebleven vanwege corona. Jean Paul Bourg was van plan om naar de broer van zijn vrouw in Morgan City te rijden, ruim honderd kilometer ten westen van New Orleans. Maar die broer liep onlangs corona op en krijgt nog steeds extra zuurstof. ,,Je kunt vanwege corona niet zomaar naar familie”, aldus Bourg, die bomen kapte en zijn huis betimmerde met extra stukken hout. ,,Er blijven meer mensen rondhangen dan je zou denken.”

In kracht afnemen

Pas in de nacht van zondag op maandag, Nederlandse tijd, zal de orkaan echt in kracht afnemen. Weerman Damen: ,,Hoewel de wind sterk afneemt, is dat minder het geval wat betreft de regen. Diep in het binnenland valt in staten als Mississippi, Tennessee en Kentucky komende dagen op veel plaatsen honderd tot lokaal tweehonderd millimeter regen. In de loop van komende week bereiken de restanten van Ida Washington D.C. en New York. Ook daar wordt zeer veel regen verwacht.”

Bekijk hier onze nieuwsvideo's.

Volledig scherm De Amerikaanse stad New Orleans zet zich 16 jaar na orkaan Katrina schrap voor orkaan Ida. © AP