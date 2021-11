Ontvoering Eitan (6) na kabelbaandrama: vermoedelijke handlanger opa gearresteerd

Op Cyprus is een verdachte opgepakt die zou hebben geholpen bij de ontvoering van het Italiaans-Israëlische jongetje dat als enige de kabelbaancrash in mei in Italië overleefde. De 6-jarige Eitan werd door zijn opa meegenomen naar Israël.

De verdachte werd donderdag aangehouden in de havenstad Limassol aan de zuidkust van Cyprus, meldt de Italiaanse krant Corriere della Sera. Tegen de man was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd door de autoriteiten in Italië. Volgens het Openbaar Ministerie in Pavia wist de Cypriotische politie de verdachte te lokaliseren, dankzij de gegevens van zijn mobieltje en geldt hij als vermoedelijke handlanger van Eitans opa.

De Cypriotische politie bevestigt dat in een hotel in de havenstad een 50-jarige man is aangehouden in verband met een ontvoering van een minderjarige op 11 september 2021. De 6-jarige Eitan zou op die bewuste zaterdag door zijn grootvader aan moederskant met een privévlucht zijn meegenomen naar Israël. Eitans voogd, de zus van zijn vader, was daarvan niet op de hoogte. Eitan verloor zijn ouders, broer en twee grootouders bij het kabelbaandrama. De jongen raakte zwaargewond, maar overleefde het drama.

Voogdijstrijd

Sinds de dood van zijn ouders woedt in de familie een strijd over de voogdij van het kind. Eitan werd door de rechtbank toegewezen aan de zus van zijn vader, die in het noorden van Italië woont. De familie langs moederskant heeft bezoekrecht. Een rechtbank in Tel Avid bepaalde eind september dat Eitan voorlopig in Israël zou blijven, maar bepaalde een maand later dat hij terug moet naar zijn tante in Italië.

Het kabelbaanongeval vond op 23 mei plaats bij het Lago Maggiore in het noorden van Italië. Een cabine met vijftien inzittenden vloog met een snelheid van ruim 100 kilometer per uur naar beneden, nadat de sleepkabel was gebroken en werd 54 meter weg gekatapulteerd. Onderzoek wees uit dat de noodrem opzettelijk buiten werking was gesteld met klemmen, omdat die meermaals technische problemen veroorzaakte. In de zaak zijn meerdere verdachten opgepakt.

De wrakstukken van de gecrashte cabine zijn begin november met een helikopter afgevoerd en overgebracht naar een hal in een technologiepark voor verder onderzoek.

Volledig scherm Bergingswerkers bij de wrakstukken van de cabine voor het afvoeren ervan, begin november. © EPA

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: