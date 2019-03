Ontvoerder 13-jarige Jayme Closs in brief uit cel: ‘Ik kan niet geloven dat ik dit gedaan heb’

Jake Patterson, de verdachte van de ontvoering en gijzeling van de dertienjarige Jayme Closs en de moord op haar beide ouders, heeft een brief gestuurd naar een journalist van de lokale zender KARE uit Minnesota, waarin hij antwoordt op diens schriftelijke vragen en spijt betuigt over zijn daden.

De 21-jarige Patterson drong op 15 oktober vorig jaar de woning binnen van het gezin Closs in Barron, Wisconsin. Hij vermoordde er Denise en James Closs en ontvoerde hun dochter Jayme. 88 dagen lang hield hij haar gegijzeld in zijn woning 110 kilometer verderop in het afgelegen dorpje Gordon. Op 10 januari kon het meisje ontsnappen. Patterson werd kort daarna gearresteerd.

Deze week kreeg Lou Raguse, een journalist van televisiezender KARE, een brief in de bus die ondertekend was door Patterson. In de brief bood de verdachte antwoorden op vragen die Raguse in twee brieven naar hem had gestuurd. Een stempel van Polk County Jail, de gevangenis waar Patterson verblijft, zou de echtheid van de brief bevestigen.

Quote Ik wil dat Jayme en haar familiele­den zich geen zorgen moeten maken om een proces Jake Patterson

In de brief beweert Patterson dat hij altijd van plan is geweest om alles te bekennen. ,,Ik wist dat ik niets zou aanvechten wanneer ik gearresteerd zou worden (ik dacht dat dit veel sneller zou gebeuren). Ik heb geprobeerd om hen alles te geven, zodat ze Jayme niet hoefden te interviewen. Ze hebben het toch gedaan en hebben haar zonder reden nog meer gekwetst’’, stelt hij. De man is van plan om schuldig te pleiten, zodat het geen lang, slepend proces wordt. ,,Ik wil dat Jayme en haar familieleden dat weten. Ik wil niet dat ze zich zorgen moeten maken om een proces’’, schrijft hij verder.

Quote Ik kan niet geloven dat ik dit gedaan heb... Het was enorm stom als ik erop terugkijk Jake Patterson

Op de vraag of hij spijt heeft over zijn daden, antwoordt hij dat hij kampt met ,,enorm veel spijt’’. ,,Ik kan niet geloven dat ik dit gedaan heb... Het was enorm stom als ik erop terugkijk.’’ Patterson wilde niet antwoorden op de schriftelijke vraag wat zijn langetermijnplannen waren met Jayme: ,,Zeg ik niet.’’

Vader op bezoek

Terwijl hij Jayme gijzelde, volgde Patterson nieuwsupdates over de ontvoering op zijn telefoon, maar als er iets over op televisie verscheen, veranderde hij de zender. ,,Ik zei tegen Jayme, het spijt me, ik kan hier niet naar kijken.’’ Zelf had hij geen idee of Jayme wist dat er zo intensief naar haar gezocht werd, zegt hij. ,,Ik weet niet wat ze wist.’’

Quote Het spijt me Jayme. Voor alles. Ik weet dat het niet veel betekent Jake Patterson

In de brief beschrijft Patterson verder dat hij aan niemand iets vertelde over de ontvoering van Jayme. Wanneer zijn vader elke zaterdag op bezoek kwam, verborg hij het meisje in zijn kamer. Hij ontkent dat hij de moord en ontvoering lang van tevoren had beraamd. Hij handelde ,,voornamelijk impulsief’’. ,,Ik denk niet als een seriemoordenaar’’, zegt hij.

,,De reden waarom ik dit gedaan heb, is ingewikkeld’’, staat er verder in de brief. ,,Niemand zal geloven of kan zich voorstellen hoeveel spijt ik heb voor al het leed dat ik Jayme heb berokkend. Ik kan het niet beschrijven.’’

,,Het spijt me Jayme’’, staat er in erg grote letters. ,,Voor alles. Ik weet dat het niet veel betekent’’, zo besluit Patterson de brief.