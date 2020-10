Ontvoerde vrouw na vier jaar dood teruggevonden in Mali: ‘Een wrede misdaad’

Rechtszaak over ‘Russische huurmoord’ in Berlijn kan grote politieke gevolgen hebben

7 oktober Onder grote veiligheidsmaatregelen is in Berlijn het proces begonnen tegen een Rus die verdacht wordt van moord op een voormalige Tsjetsjeense vrijheidsstrijder, in augustus vorig jaar op klaarlichte dag in een park in de Duitse hoofdstad. Met de vijftiger zit tegelijk ook de Russische staat in het beklaagdenbankje want volgens het federale parket gaat het om een huurmoord in opdracht van Moskou.