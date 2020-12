Ontvoerde scholieren Nigeria smeken: ‘Stuur hulptroepen weg en sluit deal met ontvoerders’

De Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram heeft donderdag een video vrijgegeven die moet bewijzen dat ze ruim 500 scholieren gevangen houdt die vrijdag werden ontvoerd in het noordwesten van het Afrikaanse land. Dat meldt The Guardian .

Op de beelden zijn tientallen jonge jongens te zien van wie er één uitlegt dat het gaat om een deel van de 520 leerlingen die vrijdag werden ontvoerd uit hun kostschool in Kankara. De spreker, wiens gezicht is bedekt met stof en krassen, legt volgens de Britse krant uit dat ze zijn ontvoerd door ‘de Shekau-bende’, genoemd naar de historische leider van terreurbeweging Boko Haram; Abubaker Shekau.

De relatief oudere schooljongen dringt er bij de Nigeriaanse regering op aan een minnelijke schikking te treffen met de ontvoerders en raadt het gebruik van militair geweld af bij een reddingspoging. ,,Stuur alle troepen die hier zijn gekomen om ons te helpen alsjeblieft terug, ontbind elke burgerwacht en sluit alle scholen met uitzondering van Islamiyyah (Koranscholen)”, smeekt hij in het filmpje van zes minuten en 30 seconden.

De jongens eindigen mogelijk als kindsoldaten, zo wordt gevreesd. De Nigeriaanse politie jaagt samen met het leger en de luchtmacht op de ontvoerders van de jongens van wie al werd vermoed dat ze de kinderen mee hebben genomen om losgeld te krijgen.

Chibok

,,Shekau speelt duidelijk het propagandamodel van Chibok na. Hij doet dit om losgeld te krijgen en zijn vastgehouden leden te bevrijden’’, tweette analist Bulama Bukarti van het Tony Blair Institute. Hij verwijst naar de ontvoering van 276 meisjes op een schoolterrein in Chibok in de noordoostelijke deelstaat Borno, in 2014. De ontvoering was het werk van Boko Haram.

De terreurbeweging gaf een maand later een video vrij waarin de meisjes te zien zouden zijn. De leider eiste de vrijlating van vijf gevangen genomen commandanten. Daarna zouden de schoolmeisjes ook vrijkomen, beloofde hij. Een groep van 21 meisjes werd medio oktober 2016 vrijgelaten nadat het Rode Kruis en de Zwitserse regering hadden bemiddeld in een deal tussen de Nigeriaanse regering en een groep van de Islamitische terreurorganisatie.

,,Deze 21 meisjes moesten laten zien dat deze groep van Boko Haram nog 83 meisjes in hun macht heeft’', zei een woordvoerder van de Nigeriaanse president. ,,Ze hebben gezegd dat ze bereid zijn te onderhandelen.’ In mei 2017 konden de eerste 82 meisjes door hun ouders weer in de armen worden gesloten. Inmiddels zijn 164 meisjes vrij. Ze werden als seksslavin misbruikt. Van 112 ontbreekt nog elk spoor.

IS

Boko Haram, dat verbonden is met terreurorganisatie IS, streeft naar een islamitische staat in West-Afrika en wil onder meer een verbod op niet-islamitisch onderwijs. Anders dan vaak wordt gemeld, betekent de naam Boko Haram in de lokale Hausa-taal niet ‘westers onderwijs is zondig’, maar ‘oneigenheid is zondig’. Daarmee verwijzend naar alle westerse invloeden, op het gebied van cultuur, religie en wetenschap.

