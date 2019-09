Ontvoerde 6-jarige dochter Formule 1-powerboatracer teruggevonden

Colombiaan­se politica (32) samen met moeder en bodyguards doodgescho­ten

5:16 In Colombia is de 32-jarige burgemeesterskandidaat Karina García, die bij de gemeenteraadsverkiezingen voor de Liberale Partij verkiesbaar was, vermoord. Haar lichaam werd samen met dat van haar moeder en vier bodyguards in een uitgebrande auto in het westelijke departement Cauca aangetroffen.