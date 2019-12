Ontvoerd Servisch meisje (12) terecht; klopjacht op pedofiel gaat door

Stelletje rijdt buurvrouw Maria (88) dood: ‘We verwijten ze niets en zijn welkom op de begrafenis’

29 december Een drama in het Belgische dorpje Rijkhoven. Een koppel reed van hun oprit om de veertigste verjaardag van de man te gaan vieren. Bij het oprijden van de weg, merkten ze hun 88-jarige buurvrouw die over het voetpad wandelde te laat op. Ze overleed in het ziekenhuis. ,,We verwijten hen helemaal niets, want dit heeft niemand gewild”, zegt zoon Ludo Everars.