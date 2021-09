Ontvoerd jongetje (6) dat als enige kabelbaandrama overleefde, blijft voorlopig in Israël

Eitan Biran, de enige overlevende van het kabelbaandrama bij Lago Maggiore in Noord-Italië, blijft voorlopig in Israël. Dat bepaalde een rechter in Tel Aviv vandaag. Het 6-jarige Italiaans-Israëlische jongetje werd anderhalve week geleden door zijn opa ontvoerd.

Tot de rechtszaak over de voogdij op 8 oktober verdergaat, blijft het jongetje Eitan Biran in Israël. Drie dagen logeert het jongetje bij zijn grootouders van moeders kant en drie dagen bij de zus van zijn vader en wettelijke voogd.

Dat zijn de twee families op voorspraak van de rechter gezamenlijk overeengekomen. De families zeggen te handelen in het belang van het welzijn van het kind en riepen de pers op de privacy van Eitan te respecteren en de zaak voorlopig te laten rusten.

Jonger broertje

Een kinderrechter in Tel Aviv boog zich vanochtend voor het eerst over de toekomst van het jongetje dat anderhalve week geleden door Shmuel Peleg, zijn opa van moeders kant, werd ontvoerd. Eitan Biran is de enige overlevende van de ramp met een kabelbaan bij het Lago Maggiore in Noord-Italië in mei van dit jaar. Bij die ramp kwamen behalve zijn beide ouders ook zijn jongere broertje Tom en zijn twee overgrootouders om het leven.



De rechter sprak zich nog niet uit over wat er met Eitan moet gebeuren, maar beperkte zich tot het organiseren van het bezoekrecht tot de rechtszaak op 8 oktober echt begint. De Italiaanse familie van Eitan heeft advocaat Shmuel Moran in de arm genomen, hij wordt beschouwd als een van de grootste experts op het gebied van het Verdrag van Den Haag, dat internationale kinderontvoering reguleert.

Volledig scherm De 5-jarige Eitan Biran was de enige overlevende van het kabelbaandrama bij Lago Maggiore in Noord-Italië. © Privébeeld Hij beroept zich op het verdrag, waarin is vastgelegd dat de rechter binnen zes weken tot een besluit moet komen en moet vaststellen wat het ‘reguliere woonadres’ is. Tot de ramp met de kabelbaan woonde Eitan met zijn ouders en broertje in Italië en ging hij daar ook naar school.



Rammelen

Opa Shmuel Peleg en zijn ex-vrouw Etty Cohen claimen dat het Verdrag van Den Haag niet van toepassing is op hun zaak, aangezien het verdrag voornamelijk spreekt over scheidingen. Hier zijn de beide ouders niet meer in leven en dus zou er volgens hen sprake zijn van twee ‘reguliere woonadressen’, Italië én Israël.

Zij hebben de zaak toevertrouwd aan Boaz Ben Tzur, advocaat in de corruptiezaak tegen voormalig premier Netanyahu. Tzur denkt een zaak te hebben, omdat het toewijzen van Eitan aan zijn in Italië woonachtige tante juridisch zou rammelen. Het zou ‘te snel en te slordig’ zijn gebeurd.

,,Het is een complexe zaak’’, zegt Yuval Sasson tegen de Israëlische krant Haaretz. Sasson is voor het Israëlische ministerie van Justitie verantwoordelijk voor de toepassing van het Verdrag van Den Haag. Hij realiseert zich dat de rechtszaak in Tel Aviv onder een internationaal vergrootglas ligt, aangezien hier behalve de toekomst van het jongetje Eitan ook de soevereiniteit van Italië in het geding is. ,,De rechter zou hier het principe van respect voor de Italiaanse rechtsstaat voor kunnen laten gaan, iets wat in het tegengestelde geval ook van Italië zou worden verwacht.’’

Privéjet

Na de dood van zijn beide ouders werd Eitan door de Italiaanse rechter toegewezen aan Aya Biran, zijn tante aan vaders kant die, net als Eitan zelf voorheen, in de buurt van Pavia in Noord-Italië woont. De voortzetting van het leven dat de Israëlische familie in Italië leidde, was voor de kinderrechter doorslaggevend. De familie in Israël was het daar niet mee eens en probeerde de voogdij over EItan te krijgen.

De familieruzie leidde uiteindelijk tot de ontvoering op 11 september. Op die dag bracht opa Peleg de kleine Eitan na een wekelijks zaterdaguitje niet terug naar huis, maar vloog hij hem met een privéjet naar Tel Aviv. Peleg en zijn ex-vrouw, Etty Cohen, claimen dat het voor Eitan beter is dat hij in Israël opgroeit. De Italiaanse tak van de familie heeft aangifte gedaan wegens internationale kinderontvoering, reden waarom Eitan’s opa en oma in Israël onder huisarrest zijn geplaatst.

