Ontsnapte lynx uit dierenpark Wales gedood

Lillith, een jonge Euraziatische lynx, ontsnapte ergens tussen 25 en 30 oktober uit Borth Wild Animal Kingdom. Ze sprong waarschijnlijk over een omheining die was bekleed met schrikdraad. Er werden verschillende pogingen gedaan in de dagen daarna om het dier te vangen, maar dit bleek lastig. In eerste instantie werd Lilith vaak gespot in de bossen rondom het dierenpark, maar volgens de lokale autoriteiten was ze onlangs overgestoken naar een bevolkt gebied en vormde ze een gevaar voor de inwoners.